Движение перекрыли на ряде участков дорог в столице

Движение транспорта перекрыто на ряде участков дорог в Москве, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение запрещено на съезде с ул. Академика Скрябина, Волгоградском проспекте в сторону Третьего транспортного кольца, внутренней стороне МКАД на съезде на Волгоградский проспект, выезде с ул. Ташкентская», - говорится в сообщении.