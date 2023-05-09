Движение перекрыли на ряде участков дорог в столице
Движение транспорта перекрыто на ряде участков дорог в Москве, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Движение запрещено на съезде с ул. Академика Скрябина, Волгоградском проспекте в сторону Третьего транспортного кольца, внутренней стороне МКАД на съезде на Волгоградский проспект, выезде с ул. Ташкентская», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что движение также запрещено на выезде на МКАД с ул. Верхние Поля, выезде с ул. Чурилиха, выезде на МКАД с ул. Капотня.