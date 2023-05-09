Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы в Москве

Карту праздничных салютов в честь Дня Победы в Москве опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы». Фейерверки запустят на 16 точках в столице в 22:00 во вторник, 9 мая. Продлится салют 10 минут.

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Так, фейерверки запустят над «Лужниками», в парке «Чермянка», над ВДНХ, ландшафтным парком «Митино», Поклонной горой, поселении Сосенском, парком «Дружба», территорией у главного корпуса РУДН и на других площадках.

По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), одним из наиболее ярких моментов станет салют в цветах государственного флага РФ, передает ТАСС. Всего в небе над городом прогремят 12 тысяч фейерверков свыше 70 видов.