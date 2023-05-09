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Тематические билеты «Единый» выпустили в Москве в честь Дня Победы

Тематические билеты «Единый» на одну и две поездки появились в столичном метро в честь Дня Победы. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тематические билеты «Единый» выпустили в Москве в честь Дня Победы
© Вечерняя Москва

— В Московском метрополитене традиция — выпускать тематические проездные к важным событиям и датам, чтобы рассказать или напомнить о них пассажирам. В честь 9 мая мы подготовили для вас 200 тысяч билетов «Единый, — рассказал он.

Приобрести проездные можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В честь Дня Победы в столичном метро также запустили тематический поезд «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны». Каждый вагон поезда посвящен отдельной тематике. В частности, состав расскажет о подвигах врачей, деятелей культуры и рабочих в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, в московском подземном и наземном транспорте установили почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры смогут посмотреть Парад Победы. Кроме того, им покажут видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами.

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