Воздушная часть парада Победы в Москве отменена

Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена. Это следует из Первого канала.

Авиация в этом году в параде не участвует. Парад завершился прохождением колонны военной техники. В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины, за исключением танка Т-34.

По брусчатке Красной площади проследовали пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» на восьмиосных тягачах и новые БТР «Бумеранг».