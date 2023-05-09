$76.82-1.7984.91-2.09

Около 500 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы

В Музее Победы около 500 юных москвичей вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Торжественная церемония прошла в величественном Зале Полководцев.

Около 500 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы
© Префектура САО города Москвы

«Символично, что такая значимая церемония проходит в святом для каждого россиянина месте - Музее Победы, где бережно хранят память о героях прошлого», - отметил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Среди новобранцев "Юнармии" – 10-летний Федор Симоненко из Брянской области. В марте он спас двух девочек во время нападения диверсантов с Украины на машину, которая везла детей в школу. Федор был ранен, но уже поправился. 27 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью "За отвагу". Ее Федору вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«День принятия клятвы – важное и памятное событие в жизни каждого юнармейца. Произнося клятву, ребята дают слово достойно и с честью носить имя юнармейца, уважать и чтить традиции старших поколений, быть честными и прилежно учиться, быть преданными Отечеству», - отметили в Музее Победы.

Перед началом мероприятия почетные гости и школьники возложили цветы в Зале Памяти и Скорби и почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония была приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий