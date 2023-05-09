В Москве четвертую ночь подряд были зафиксированы заморозки

Четвертую ночь подряд в Москве были зафиксированы заморозки. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

В столице температура воздуха в ночь на 9 мая опускалась от минус 0,9 до минус 3,2 градуса. А на территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов. Максимальный мороз наблюдался в Черустях, где температура воздуха опустилась до минус 3,8 градуса.

Метеоролог подчеркнул, что уже в ночь на среду, 10 мая, в столицу начнет возвращаться тепло. В городе ожидается уже до плюс двух градусов тепла в ночные часы, однако на территории области все еще возможны заморозки.