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В Москве четвертую ночь подряд были зафиксированы заморозки

Четвертую ночь подряд в Москве были зафиксированы заморозки. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

В столице температура воздуха в ночь на 9 мая опускалась от минус 0,9 до минус 3,2 градуса. А на территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов. Максимальный мороз наблюдался в Черустях, где температура воздуха опустилась до минус 3,8 градуса.

Метеоролог подчеркнул, что уже в ночь на среду, 10 мая, в столицу начнет возвращаться тепло. В городе ожидается уже до плюс двух градусов тепла в ночные часы, однако на территории области все еще возможны заморозки.

Ранее самую холодную в столичном регионе ночь за последние 24 года зафиксировали в воскресенье, 7 мая.

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