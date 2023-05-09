Москвичи назвали работу мечты

Некоторые подписчики группы усомнились в том, что женщина дегустировала пиво. По мнению одного из юзеров, женщина работала на заводе контролером качества укупорки бутылок, а на фото сделала просто глоток воды. Еще один пользователь уточнил, что белое матовое стекло подсвечивалось электролампами, а контролер должна была увидеть поднимавшиеся пузырьки. Затем она снимала изделие с транспортера и помещала его вверх дном в диск с отверстиями, который запечатлен на первом плане.