Шесть станций синей ветки метро будут работать только на вход 9 мая
Шесть станций Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будут работать только на вход и пересадку 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Завтра, 9 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» - только на пересадку», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10:00 до 22:00 на станции «Парк Победы» западный вестибюль (выходы 1-5) будет работать только на выход, а восточный вестибюль (выход 6) только на вход.