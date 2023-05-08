Шесть станций синей ветки метро будут работать только на вход 9 мая

«Завтра, 9 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» - только на пересадку», - говорится в сообщении.