В Москве в честь Дня Победы установили декоративные элементы

На улицах Москвы установили декоративные элементы в честь Дня Победы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу московского комплекса городского хозяйства.

По данным издания, на выездах из города установили декоративные конструкции «Город-герой — Москва».

Кроме того, возле здания Министерства обороны и Триумфальной арки поставили декоративные элементы «Звезда» и «Салют Победы».

Также декоративными элементами украсили городские парки, мосты и вокзалы.