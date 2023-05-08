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В Москве в честь Дня Победы установили декоративные элементы

На улицах Москвы установили декоративные элементы в честь Дня Победы.

В Москве в честь Дня Победы установили декоративные элементы
© РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу московского комплекса городского хозяйства.

По данным издания, на выездах из города установили декоративные конструкции «Город-герой — Москва».

Кроме того, возле здания Министерства обороны и Триумфальной арки поставили декоративные элементы «Звезда» и «Салют Победы».

Также декоративными элементами украсили городские парки, мосты и вокзалы.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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