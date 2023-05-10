Более 20 км набережных планируют реконструировать в Москве за 3 года

Семь участков московских набережных планируется реконструировать в Москве до конца 2026 года. Об этом сообщил в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев .

"В настоящее время ведутся строительные работы на четырех участках: Шелепихинской, Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных. Уже в этом году планируется завершить работы по обустройству Крутицкой набережной и первому участку <...> Симоновской", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра уточнил, что позднее, с 2024 по 2026 годы, будут обустроены участки еще пяти набережных: Карамышевской, Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П. Н. Фоменко", Симоновской набережной от строящегося жилого комплекса до Третьего транспортного кольца, а также набережной Марка Шагала на участке от МЦК до затона Новинки. Таким образом, до 2026 года будут реконструированы более 20 км столичных набережных.