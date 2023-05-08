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В Музее Москвы показывают печные изразцы XVIII века

Выставка печных изразцов «Отдаждь мне первенство» проходит в Музее Москвы. На ней представлены самые интересные находки из здания палат купцов Журавлевых на Пятницкой улице.

В Музее Москвы показывают печные изразцы XVIII века
© © Музей Москвы

Посетители увидят изразцы, найденные сотрудниками Мосгорнаследия во время реставрационных работ в 2015 году.

До середины ХVIII века в моде была голландская сине-белая гамма росписи печных изразцов. Затем мастера снова возвращаются к полихромному рисунку, а роскошные изразцовые печи становятся привычным элементом интерьера.

На изразцах воспроизводились библейские рассказы, сюжеты из модной в то время античной мифологии, а главным персонажем стал человек.

В названии выставки отсылка к библейскому сюжету об Иакове и Исаве, продавшем брату право первородства за чечевичную похлёбку. Изразцы с изображением на тему сюжета можно увидеть на выставке.

Экспозиция размещена в третьем корпусе. Вход по билетам на выставку «История Москвы для детей и взрослых».

Выставка продлится до 4 июня. Купить билеты можно на сайте музея.

Адрес: Зубовский бульвар, 2.

В праздники музейное объединение «Музей Москвы» будет работать в обычном режиме, 1 и 8 мая (понедельники) музеи будут закрыты.

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