В Музее Москвы показывают печные изразцы XVIII века
Выставка печных изразцов «Отдаждь мне первенство» проходит в Музее Москвы. На ней представлены самые интересные находки из здания палат купцов Журавлевых на Пятницкой улице.
Посетители увидят изразцы, найденные сотрудниками Мосгорнаследия во время реставрационных работ в 2015 году.
До середины ХVIII века в моде была голландская сине-белая гамма росписи печных изразцов. Затем мастера снова возвращаются к полихромному рисунку, а роскошные изразцовые печи становятся привычным элементом интерьера.
На изразцах воспроизводились библейские рассказы, сюжеты из модной в то время античной мифологии, а главным персонажем стал человек.
В названии выставки отсылка к библейскому сюжету об Иакове и Исаве, продавшем брату право первородства за чечевичную похлёбку. Изразцы с изображением на тему сюжета можно увидеть на выставке.
Экспозиция размещена в третьем корпусе. Вход по билетам на выставку «История Москвы для детей и взрослых».
Выставка продлится до 4 июня. Купить билеты можно на сайте музея.
Адрес: Зубовский бульвар, 2.
В праздники музейное объединение «Музей Москвы» будет работать в обычном режиме, 1 и 8 мая (понедельники) музеи будут закрыты.