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ЦОДД напомнил о перекрытии движения на ряде улиц 9 мая

В центре Москвы 9 мая будет перекрыто движение на ряде улиц, а также изменено расписание общественного транспорта. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение городского транспорта изменится в центре Москвы 9 мая
© Вечерняя Москва

В частности, с 5:00 движение будет перекрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Спустя пол часа ограничения введут на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

Кроме того, с 10:00 ограничения введут на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка. Также с 16:00 закроют движение на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.

Изменения затронут и общественный транспорт. В частности, автобус е80 не будет останавливаться у станции метро «Марксистская». Кроме того, с 16:00 некоторые маршруты могут задерживаться.

— С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход. С утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы 9 мая претерпят серьезные изменения. В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках: от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».

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