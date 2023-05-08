В Москве открылась выставка "Разумное, доброе, вечное" о ветеранах

"Ко Дню Победы в Екатерининском парке мы запустили фотопроект с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из трогательных напутствий людей с богатым опытом, которые своим примером передают любовь к Родине и умение идти к цели. Она будет работать до конца мая. В рамках фотопроекта "Разумное, доброе, вечное" можно увидеть снимки людей, переживших Великую Отечественную войну, прошедших тяжелый путь и имеющих богатый жизненный опыт. И это лишь малая часть тех, кому наше поколение бесконечно благодарно за мужество, самоотверженность и бесконечный героизм", - сказала Ракова.