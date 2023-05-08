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В Москве открылась выставка "Разумное, доброе, вечное" о ветеранах

Комплекс соцразвития Москвы ко Дню Победы запустил в Екатерининском парке фотопроект о ветеранах Великой Отечественной войны "Разумное, доброе, вечное". Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве открылась выставка "Разумное, доброе, вечное" о ветеранах
© РИА Новости

"Ко Дню Победы в Екатерининском парке мы запустили фотопроект с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из трогательных напутствий людей с богатым опытом, которые своим примером передают любовь к Родине и умение идти к цели. Она будет работать до конца мая. В рамках фотопроекта "Разумное, доброе, вечное" можно увидеть снимки людей, переживших Великую Отечественную войну, прошедших тяжелый путь и имеющих богатый жизненный опыт. И это лишь малая часть тех, кому наше поколение бесконечно благодарно за мужество, самоотверженность и бесконечный героизм", - сказала Ракова.

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Она отметила, что ветераны поделились с молодым поколением мудрыми наставлениями: "Любите и уважайте своих родителей!", "Помните героическую историю нашей страны!". Любой желающий может посмотреть представленные фотографии и вдохновиться напутствиями ветеранов Великой Отечественной войны.

Уже четыре года департамент труда и соцзащиты совместно с центрами госуслуг реализуют проект "Москва - с заботой о ветеранах", который стартовал в 2019 году накануне Дня Победы. "Мои Документы" обеспечивают ветеранов самыми востребованными государственными услугами на дому, а работники социальной защиты реализуют иные пожелания и просьбы ветеранов, напомнила заммэра.

"Правительство Москвы относится с особым почтением и неустанной заботой к ветеранам Великой Отечественной войны. За каждым ветераном закреплены персональные менеджеры департамента труда и соцзащиты и центров госуслуг. Все их пожелания и просьбы оперативно реализуются и являются приоритетом в работе социального комплекса столицы: ветеранам предоставляются сиделки, они обеспечиваются реабилитационными услугами и необходимыми техническими средствами", - добавила Ракова.

Она подчеркнула, что ветеранам ремонтируют квартиры, на дому помогают соцработники, предоставляются услуги программы "Санаторий на дому", а также государственные и иные услуги центров "Мои документы". В любое время ветераны могут связаться со своими помощниками и получить необходимую информацию или помощь.

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