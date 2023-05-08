Метеоролог рассказал, когда воздух в Москве прогреется до плюс 22 градусов

В столицу постепенно приходит тепло: так, к пятнице дневные температуры достигнут 20 градусов, а в выходные столбики термометров могут показать до плюс 22 градусов. Подобный характер погоды способен даже спровоцировать пожары в лесах при неосторожном обращении с огнем. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© вечерняя москва

По его словам, в столицу вновь приходит тепло, и каждый ближайший день будет теплее предыдущего.

— Нас ждет замечательная весенняя майская погода, однородная и с высоким давлением. 9 мая мы ожидаем около 15 градусов тепла днем. Потом каждый день начнется постепенное прибавление в температуре, и уже в пятницу нас ждет плюс 20 градусов. На выходные нас может ждать даже 22 градуса тепла, — рассказал Шувалов.

Ждать дождей в столице не имеет смысла как минимум до 15 мая, а то и до 17–20 чисел, уверен синоптик. То же самое касается ветра: все сильные ветра остались позади. Синоптическая ситуация очень простая, и изменения в ней в ближайшие дни маловероятны.

Тем не менее рано говорить, что в столицу досрочно пришло лето, заметил собеседник «ВМ».

— Летней нынешнюю погоду не назовешь: она все-таки майская, с хорошим контрастом между ночью и днем. Не будет летних ливней, температура не превысит 22 градуса. Такая погода нормальна для нынешнего времени года, — подчеркнул Шувалов.

Метеоролог обратил внимание, что прямо сейчас в столице повторяется ситуация апреля: в этом месяце был трехнедельный перерыв в осадках. Сейчас осадков не было уже три дня и не будет еще минимум полторы недели.

Такой характер погоды создает угрозу быстрого распространения огня, предупредил синоптик.