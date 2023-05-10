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В Москве за сутки зафиксировали 301 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в столице выявили 301 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки зафиксировали 301 новый случай COVID-19
© портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Также за прошедший день госпитализировали 61 человека с COVID-19, поборол болезнь 741 гражданин, скончались 7 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 510 958 случаев коронавируса, выздоровели 3 323 526 человек, умерли 48 757.

В России же за минувшие сутки зарегистрировали 2 405 новых случаев COVID-19. В больницу попал 281 человек, выздоровели 3 278 пациента.

5 мая Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. При этом он призвал главы стран сохранять бдительность в отношении вируса, так как он не исчез, а продолжает меняться.

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