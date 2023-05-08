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Жителям столицы рассказали о бонусном счете в приложении «Метро Москвы»

Москвичи могут следить за бонусным счетом в приложении «Метро Москвы», если они подключены к программе лояльности «Город». Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Москвичам рассказали о бонусном счете в приложении «Метро Москвы»
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— Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении «Город», привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы», пополнить билет «Кошелек» карты «Тройка» на сумму от 250 рублей или оформить билет «Единый» на 60 поездок, на 30, 90 или 365 дней, если ранее он не был приобретен, — говорится в сообщении.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, баланс будет отображаться в личном кабинете сразу после получения первых бонусов.

Москвичи стали чаще платить банковскими картами на турникетах метро и Московского центрального кольца. Число таких оплат в марте этого года выросло на 55 процентов по сравнению с мартом 2022 года — с 12,7 миллиона до 19,6 миллиона раз.

В столичном метро и на МЦК выгоднее оплачивать проезд по биометрии. Так, поездка в метро по биометрии стоит 36 рублей. Такой способ оплаты будет возможен после регистрации и привязки карты в приложении «Метро Москвы».

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