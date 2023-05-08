Ящики для отправки открыток в честь Дня Победы появились в московском метро

Ящики для отправки поздравительных открыток в честь Дня Победы появились в московском метро. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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— Открытки можно отправить с 8:00 до 20:00 на стойках «Живое общение» на станции «Курская», «Площадь Революции» и «Парк культуры», — сказал он.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что письма доставляют по всей России.

Московский транспорт украсили ко Дню Победы. На автобусах, остановках, станциях метро и МЦК разместили наклейки и плакаты, посвященные 9 Мая. Тематическое оформление появилось у 180 автобусов. На них разместили памятные наклейки, флаги Москвы и России. Водители транспорта выходят на смену с георгиевскими ленточками.