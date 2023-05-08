Специалисты Мосприроды вернули в дикую природу четырех зайцев-русаков

Специалисты Мосприроды вырастили и выпустили в дикую природу четырех зайцев-русаков, найденных в детском саду в Переделкине. Это сделано в целях восстановления популяций зайца-русака и зайца-беляка на природных территориях столицы. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы.

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Сейчас во многих регионах наблюдается снижение численности этих животных, поэтому разработаны специальные программы по восстановлению их популяции. Так, в прошлом году в Москве выпустили в естественную среду обитания более 100 зайцев. Их выкормили и вырастили по особой технологии, поэтому животные смогут продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе.

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Горожане находят зайчат на природных и парковых территориях, а иногда даже в районах жилой застройки. В таком возрасте зверьки не могут быстро передвигаться при опасности и поэтому затаиваются. Брать их на руки и тем более забирать из естественной среды не нужно, какими бы беспомощными они ни выглядели. Детеныши быстро подрастают, набираются сил и приспосабливаются к жизни на свободе. Уже в двухнедельном возрасте зайчата начинают самостоятельно питаться естественными кормами.

В дикой природе зайчата, как и птенцы-слетки, не теряются. Даже если рядом нет матери-зайчихи, она помнит, где находятся ее дети, и обязательно вернется их покормить. Если переместить зайчонка в другое место, то он может действительно потеряться. Забрать зверька домой означает похитить его у матери.

Не нужно брать зайчонка на руки, чтобы сфотографироваться, — это может привлечь к нему внимание хищников. К тому же у зайцев очень возбудимый тип высшей нервной деятельности. Встреча с человеком, тем более какие-либо манипуляции с детенышем, может привести к его гибели от сильнейшего стресса.

Если зайчонка все-таки забрали, то в течение суток необходимо вернуть зверька на место — запах человека не отпугнет мать. Можно дополнительно протереть его шерсть лесной подстилкой, почвенным слоем — это придаст зайчонку естественный запах леса, поможет избежать внимания хищников и в некоторой степени нейтрализует запахи городской среды и человека. Необходимо проследить, чтобы рядом не было кошек, ворон и других хищников. Если прошло уже несколько дней, то выпускать зайчонка нельзя — нужно обратиться в центр реабилитации.

Ни в коем случае нельзя выкармливать зайчонка сливками, молоком из магазина, сгущенкой и так далее. Для этого подходит только натуральное козье молоко или заменитель собачьего/кошачьего молока. От неподходящей еды зайчонок погибнет, даже если попробует совсем немного. Без корма животное может продержаться не более суток, поэтому необходимо оперативно связаться со специалистами.

Заяц — это не кролик. Держать взрослое животное в клетке категорически нельзя из-за особенностей физиологии — оно быстро погибает без активного движения. Зайцы в принципе не выживают в неволе. Погибнуть без очевидных причин животное может даже под присмотром специалистов. Домашний питомец, особенно в квартире, из зайца не получится.

Помощь необходима только в том случае, если зайчонок ранен или на него напали хищники.