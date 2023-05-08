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Домашние яки Борис и Марго прибыли в Московский зоопарк

В Московский зоопарк прибыли домашние яки Борис и Марго. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в понедельник, 8 мая.

Домашние яки Борис и Марго прибыли в Московский зоопарк
© Вечерняя Москва

— В Московский зоопарк прибыли два домашних яка: Борис (279 килограмм) и Марго (145 килограмм). Борис бледно-золотистого окраса, Марго — шоколадного. Они поселились на старой территории по соседству с другими домашними яками: Федей, Ассолью и Пижмой, — говорится в сообщении.

Новоприбывшие животные дружелюбно общаются с соседями и сотрудниками. Своих киперов они узнают, охотно идут на контакт, передает ТАСС.

В начале мая в Московском зоопарке розовые и красные фламинго переехали в летний вольер на Большом пруду. Вместе с переездом у птиц также начинается период ухаживания самцов за самками. Розовые и красные фламинго ежегодно гнездятся в городском зоопарке.

Кроме того, в столичном зоосаде сурикаты вернулись в уличный вольер, который расположен около павильона «Животные Африки». В зимний период они обитали в павильоне «Животные Африки», где для них оборудовали специальный вольер с грунтом для нор, домиками и лампами.

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