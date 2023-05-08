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«Начнет выглядывать солнце»: синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

В День Победы 9 Мая в Москве и Центральной России установится комфортная, солнечная погода, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура будет ниже нормы, воздух прогреется до плюс 15 градусов, а ночью не исключены заморозки. Шувалов подчеркнул, что осадков в праздничный день не ожидается.

Москвичам рассказали о погоде в Москве 9 мая
© РИА Новости

Начнет выглядывать солнце. Установится солнечная погода, дневная температура составит 13–15 градусов, ночи остаются прохладные, с заморозками. Вполне комфортная погода, чуть ниже нормы, но солнце и без осадков, — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что такая погода продержится в столице до 12–13 мая.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде российских регионов в ближайшие ночи прогнозируются заморозки до минус 4 градусов. Он также отметил, что в Краснодарском крае, Ростовской области и в Адыгее пройдут интенсивные осадки.

Боле того, Вильфанд рассказал, что первая декада мая в Москве ожидается прохладной. Потепления можно ожидать не раньше чем во второй декаде месяца.

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