Синоптики центра «Фобос» рассказали, что ночь на 7 мая в Москве стала самой холодной за 25 лет. Об этом пишет портал «Метеовести».

Ведущий специалист центра Евгений Тишковец отметил, что «минувшая ночь ознаменовалась заморозками, которые 7 мая случаются в Москве не чаще одного раза в 25 лет».

По данным синоптика, на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра опустился до отметки 1,3°.

Метеоролог напомнил, что ранее столь низкие температуры были зарегистрированы в столичном макрорегионе в мае 1942-го ( 2°), 1953-го ( 1,4°) и 1999 года ( 1°).

В Клину температура упала до 5°, в Волоколамске и Наро-Фоминске - до 4°.