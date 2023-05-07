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Столичный транспорт украсили ко Дню Победы

Московский транспорт украсили ко Дню Победы. На автобусах, остановках, станциях метро и МЦК разместили наклейки и плакаты, посвященные 9 мая. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Столичный транспорт украсили ко Дню Победы
© Вечерняя Москва

Тематическое оформление появилось у 180 автобусов. На них разместили памятные наклейки, флаги Москвы и России. Водители транспорта выходят на смену с георгиевскими ленточками.

— Кроме того, плакаты с поздравлениями разместили на 300 остановках наземного городского транспорта, еще 150 — появились в метро и на МЦК, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столичном транспорте с 5 мая будут раздавать георгиевские ленточки. Например, в метро их можно получить на стойках «Живое общение», в том числе в эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Также символы праздника будут раздавать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров и контролеры в наземном городском транспорте и вестибюлях метро.

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