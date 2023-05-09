Москвич поделился воспоминаниями о довоенных столичных коммуналках

О довоенных столичных коммуналках в интервью «Мосленте» рассказал москвич Леонид Абрамсон. Горожанин пояснил, что в 1933 году их семья из четырех человек снимала одну комнату площадью 25 метров в квартире в городе под названием Бабушкин, который теперь уже давно в составе Москвы.

В двух других комнатах, по его словам, проживали соседи. В той квартире, вспоминает москвич, не было никаких удобств. В помещении была оборудована общая кухня, а воду приходилось наполнять из колонки на улице. Даже туалет находился во дворе, а саму квартиру нужно было отапливать дровами, поделился он.

Кроме того, во дворе у дома были сараи, в которых у каждой семьи хранились дрова. А для верующей бабушки собеседника «Мосленты» там же выращивали кошерных кур. В июле 1941 года всех жителей коммуналки эвакуировали.