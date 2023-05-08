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Раскрыты подробности проведения акции «Бессмертный полк» в 2023 году

Подробности проведения акции «Бессмертный полк» в 2023 году раскрыла «Мослента». Традиционное шествие на День Победы отменено по ряду причин, однако для желающих почтить память героев имеются альтернативы.

Раскрыты подробности проведения акции «Бессмертный полк» в 2023 году
© РИА Новости

На официальном сайте акции «Бессмертный полк» все желающие могут опубликовать портреты своих родных-ветеранов. Фотографии также можно разместить на своих страницах в соцсетях, на автомобилях и одежде. Кроме того, портреты героев ВОВ в этом году можно бесплатно распечатать на футболке в ближайшем МФЦ.

Ранее о погоде в Москве на День Победы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пообещал столичным жителям во вторник, 9 мая, малооблачную погоду и максимум до 14 градусов тепла

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