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Стали известны округа Москвы с максимально подешевевшим вторичным жильем

За прошедшие 12 месяцев вторичное жилье заметнее всего подешевело в Центральном округе Москвы, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании Est-a-Tet.

Названы округа Москвы с максимально подешевевшим вторичным жильем
© Мослента

Средняя стоимость квартир в ЦАО в первом квартале 2023 года составила 760,2 тысячи рублей за «квадрат», что на 20 процентов уступает аналогичному показателю годичной давности.

Второе и третье места в рейтинге достались ЗАО (минус 11,8 процента) и СЗАО (минус 11 процентов). Средняя стоимость вторичных квартир по всей Москве за год упала на 17,1 процента и составила 434,5 тысячи рублей за квадратный метр. Ни в одном из столичных округов за этот период не было зафиксировано роста цен на «вторичку».

Ранее были перечислены города Подмосковья с максимально выросшими ценами на недвижимость.

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