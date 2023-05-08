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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за мороза вновь продлили в Москве и области, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение по столице действует с 21:00 понедельника, 8 мая, по 07:00 вторника, 9 мая. В ночные часы в городе ожидается до минус двух градусов.

По Подмосковью предупреждение действует до 09:00 9 мая. На территории Московской области ожидается до минус пяти градусов.

Согласно информации на сайте организации, температура воздуха постепенно начнет повышаться с середины текущей недели. К воскресенью, 14 мая, воздух может прогреться максимум до 23 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о самом жарком лете за 150 лет.

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