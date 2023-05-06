Где в Москве можно будет увидеть салют 9 Мая

В этом году Москва встретит День Победы не с таким размахом, как это бывает обычно - часть мероприятий пришлось отменить из-за усиления правил безопасности.

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Однако будет и парад Победы на Красной площади, и патриотические мероприятия в парках и музеях и даже салют. Как сообщают городские власти, в этом году определены 20 площадок, где прогремят праздничные салюты.

Центральный административный округ:

Москворецкая улица, между Парящим и Большим Москворецким мостами.Таганский парк, ул. Таганская, дома 40-42.Сад "Эрмитаж", ул. Каретный Ряд, д. 3.Парк Горького, ул. Крымский Вал, вл. 9.Парк "Красная Пресня", Красногвардейские пруды.Сад им. Н.Э. Баумана, ул. Старая Басманная, д.15а, стр.4.

Северный, Северо-Восточный и Северо-Западный округа:

Парк "Ходынское поле", Ходынский бульвар, д. 1.Сквер по Олонецкому проезду, рядом с Енисейской улицей, д. 43а.Лианозовский парк, ул. Угличская, д.13.Ландшафтный парк "Митино", ул. Рословка, д. 5.Парк "Северное Тушино", ул. Свободы, владения 50-70.

Западный и Юго-Западный округа:

Парк Победы, Поклонная гора, Аллея Партизан.Парк 50-летия Октября, ул. Удальцова, вл. 22.Район Южное Бутово, ул. Кадырова.Усадьба Воронцово, Воронцовский парк, д. 3.

Южный, Восточный и Юго-Восточный округа: