«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков объявили в столичном регионе третий раз подряд. По данным Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье ожидается ночное похолодание.

По данным специалистов, в Москве ожидается до минус двух градусов, в области — до минус пяти. Предупреждение действует с 00:00 до 06:00 часов воскресенья, 7 мая.