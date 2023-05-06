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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков объявили в столичном регионе третий раз подряд. По данным Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье ожидается ночное похолодание.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе
© Мослента

По данным специалистов, в Москве ожидается до минус двух градусов, в области — до минус пяти. Предупреждение действует с 00:00 до 06:00 часов воскресенья, 7 мая.

Ранее москвичей предупредили о рекордно холодных майских выходных. О мокром снеге и низкой температуре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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