Москвичам пообещали усиление ночных заморозков

В Москве усилятся заморозки, ночью в воскресенье ожидается до -3 градусов. Об этом рассказал представитель центра «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Ближайшей ночью заморозки станут более интенсивными», - сказал Леус.

По его данным, в столице ночная температура опустится до минус 1-3 градусов, по области до нуля - минус 5 градусов.

Возможно, погода побьет рекорд минимальной температуры, установленный 7 мая 1942 года. Тогда термометры показали минус 2 градуса.

Заморозки в средней полосе России ожидаются также ночью 8 и 9 мая. Они уже не будут столь интенсивными, но их общая продолжительность составит четыре дня.

Это непривычная погода для столицы. Столь продолжительные майские заморозки наблюдались здесь более 50 лет назад.

В субботу в центре Москвы термометры показали минус 0,6 градусов.