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Столичные службы проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Столичные службы проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы
© Мобильный репортер / АГН Москва

— Сегодня пройдет традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Профилактика занимает примерно 40 минут, — рассказал он.

В рамках работ специалисты перенесут священное пламя специальным факелом на временную горелку. Затем звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, а каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль, передает Tеlegram-канал «Комплекса городского хозяйства Москвы».

В преддверии Дня Победы городские службы также дополнительно промоют дороги и тротуары с шампунем. По словам Бирюкова, концентрированный шампунь удаляет мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

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