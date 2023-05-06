На Павелецком и Ярославском направлениях можно будет расплачиваться «Тройкой»

На Павелецком направлении с 15 мая появится возможность оплатить поездку билетом «Кошелек» при помощи карты «Тройка». На Ярославском платить данной картой можно будет уже с 22 мая. Пассажирам станет доступна оплата «Тройка» во всех пригородных составах на указанных направлениях, кроме экспрессов. Стоимость поездки не изменится. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Услуга будет доступна на участках от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево и от Ярославского вокзала – до станций Сергиев Посад, Фрязино Пассажирская и Монино. Ранее оплата «Кошельком» «Тройки» была доступна только на направлениях МЦД.

«Мы продолжаем развивать единую систему оплаты картой «Тройка» по задаче Мэра Москвы С. Собянина. Сейчас на Павелецком и Ярославском направлениях на неё можно записать разовые билеты и безлимитные абонементы «Ежедневно», рабочего или выходного дня. Скоро появится новая возможность – пользоваться и билетом «Кошелек» карты «Тройка», оплата проезда станет проще и удобнее», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.