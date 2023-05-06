Пассажиры смогут оплачивать проезд картой «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлении МЖД

Пассажиры смогут оплачивать проезд картой «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 15 и 22 мая соответственно. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Как рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с 15 мая билет «Кошелек» карты «Тройка» заработает на Павелецком направлении, а с 22 мая на Ярославском. Новым способом можно будет оплатить проезд на участке от Павелецкого вокзала до станции «Расторгуево» и от Ярославского вокзала до станций «Сергиев Посад», «Фрязино-Пассажирская», «Монино». Раньше на «Тройку» здесь записывали только ж/д билеты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда не изменится. Она будет автоматически рассчитываться по ж/д тарифам, исходя из дальности поездки. Нельзя забывать о валидации на входе и выходе со станции, иначе «Тройка» будет заблокирована для проезда в пригородных поездах и на Московских центральных диаметрах (МЦД). Также стоит помнить, что в кассах метрополитена не возвращается залоговая стоимость за «Тройку» с незавершенной поездкой на ж/д.