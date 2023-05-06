Городские службы промоют дороги и тротуары с шампунем ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы городские службы дополнительно промоют дороги и тротуары с шампунем. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий, — рассказал он.

Заммэра пояснил, что концентрированный шампунь удаляет мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».