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Городские службы промоют дороги и тротуары с шампунем ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы городские службы дополнительно промоют дороги и тротуары с шампунем. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий, — рассказал он.

Заммэра пояснил, что концентрированный шампунь удаляет мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также с 6 по 9 мая городские службы будут работать в усиленном режиме. В эти дни на улицах города будут дежурить 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. В состояние полной готовности приведены еще 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

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