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Дороги и тротуары в столице дополнительно промоют с шампунем в преддверии Дня Победы

Перед 9 Мая дороги и тротуары в столице дополнительно промоют с шампунем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой. Средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды. Водителей просят быть внимательнее и не препятствовать движению коммунальной техники, задействованной в работах. Ранее в рамках месячника по благоустройству провели четыре аналогичные промывки дорог и тротуаров.

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