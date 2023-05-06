Дороги и тротуары в столице дополнительно промоют с шампунем в преддверии Дня Победы

Перед 9 Мая дороги и тротуары в столице дополнительно промоют с шампунем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.