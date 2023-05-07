Минувшая ночь в Подмосковье стала самой холодной в мае за последние 24 года

Самую холодную в столичном регионе ночь за последние 24 года зафиксировали в воскресенье, 7 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Температура в Подмосковье в ночь с 6 на 7 мая опустилась до 1,3 градуса мороза. До этого рекордно низкие показатели в столичном регионе в мае фиксировались в 1942 (два градуса мороза), 1953 (1,4 градуса мороза) и 1999 (один градус мороза) годах.

Холоднее всего в минувшую ночь было в Клину, где температура упала до минус пяти градусов. Мороз ниже четырех градусов также зафиксировали в Волоколамске и Наро-Фоминске.

Такие показатели Тишковец назвал характерными для марта. Он предупредил, что в ночь на понедельник, 8 мая, температура опустится до минус двух градусов.