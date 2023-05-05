В Госдуме попросили Собянина включить отопление в Москве из-за похолодания

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой включить отопление в Москве в связи с наступающим похолоданием, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшую неделю в столицу придет холодная погода, а отопительный сезон уже завершили. Такая ситуация "несет серьезную угрозу здоровью и даже жизни" горожан, подчеркнул Гусев.

Депутат отметил, что включение отопления может повлечь дополнительные расходы из городского бюджета, в связи с чем он готов ходатайствовать о выделении средств из федерального бюджета для компенсации этих финансовых потерь перед правительством.

28 апреля в Москве завершился отопительный сезон.

Между тем синоптики предупредили, что в Московском регионе ожидается похолодание. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столицу придут дожди, промозглый северный ветер и даже мокрый снег.

В ночь на 2 мая в Московском регионе уже зафиксировали заморозки до -2,4 градуса.