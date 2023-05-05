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Москвичей предупредили о самом жарком лете за 150 лет

О самом жарком за полтора века лете москвичей предупредили синоптики, передает телеканал «Звезда». По данным метеорологов, жаркая погода в городе будет сохраняться все три месяца.

Москвичей предупредили о самом жарком лете за 150 лет
© Мослента

Как утверждают специалисты, температура воздуха в столице будет подниматься до 40 градусов. Рекордные температуры ожидаются с июня по август в Москве, Тульской области, Курске, Белгороде, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, передают синоптики.

Названа дата начала потепления в Москве

Ранее в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень опасности 6 мая из-за морозов.

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