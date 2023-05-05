Москвичей предупредили о самом жарком лете за 150 лет

О самом жарком за полтора века лете москвичей предупредили синоптики, передает телеканал «Звезда» . По данным метеорологов, жаркая погода в городе будет сохраняться все три месяца.

Как утверждают специалисты, температура воздуха в столице будет подниматься до 40 градусов. Рекордные температуры ожидаются с июня по август в Москве, Тульской области, Курске, Белгороде, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, передают синоптики.