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В Москве сняли ограничения движения

Все ограничения на движение транспорта, вводимые утром в Москве, сняты. Движение восстановлено в полном объеме, об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

"Все ограничения движения сняты. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее департамент сообщал, что 7 мая в Москве будут перекрыты некоторые дороги. В частности, в утренние часы движение было закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, а также на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных. Также ограничение вводилось на Тверском и Страстном бульварах.

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