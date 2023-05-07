В Москве сняли ограничения движения

Все ограничения на движение транспорта, вводимые утром в Москве , сняты. Движение восстановлено в полном объеме, об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

Ранее департамент сообщал, что 7 мая в Москве будут перекрыты некоторые дороги. В частности, в утренние часы движение было закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, а также на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных. Также ограничение вводилось на Тверском и Страстном бульварах.