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Названа дата начала потепления в Москве

Дату начала потепления в Москве назвала в интервью «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, погода начнет меняться уже со вторника, 9 мая.

Названа дата начала потепления в Москве
© Мослента

К концу длинных выходных в регион вернется тепло. Уже 9 мая ночные заморозки сменятся плюсовой температурой — до восьми градусов, Днем воздух прогреется до 17 градусов.

После Дня Победа рост температуры воздуха продолжится, добавила метеоролог.

«Весна вернется в приличные рамки», — заявила она.

Ранее в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

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