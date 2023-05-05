Стал известен победитель конкурса «Учитель года Москвы»

— В процессе прохождения конкурса я понял одну интересную мысль: все, кто были в тридцатке финалистов и восьмерке суперфиналистов, очень разные. Мне это напоминает сборную России. Все выступали так, чтобы стране за нас не было стыдно. Это то ощущение, которое испытывает спортсмен, представляющий свою страну, а в нашем случае — город. У меня есть чувство, что мне вручили золотую медаль, но за мной стоит огромное количество вложенных сил, которые позволили мне ее получить. Я благодарен тем, с кем удалось познакомиться и поработать за почти пять месяцев этого марафона. Большое спасибо тем, с кем мне удалось встретиться на этом конкурсе. То, кем я был в начале своего пути в январе, гораздо меньше того, кем я стал сейчас. Меня ждет большая миссия — представить Москву на всероссийском этапе, за эти четыре месяца подготовить педагогический проект, с которым я выступлю. Я точно останусь работать в школе, потому что хочется методы и приемы, которые я узнал на конкурсе, применить в работе с моими учениками. У меня также есть идея запустить школьный театр, — заявил Сергей Валюгин.