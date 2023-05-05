Стал известен победитель конкурса «Учитель года Москвы»
В столице выбрали «Учителя года Москвы». Победителем этой номинации конкурса «Педагоги года Москвы — 2023» стал Сергей Валюгин — учитель русского языка и литературы школы имени Ф.М. Достоевского. Он представит столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2023».
Сергей Валюгин представил уникальную методику «шестое чувство». Педагогическая разработка победителя предполагает более глубокое осмысление художественных произведений. Это достигается благодаря погружению в исторический и биографический контекст, а также особому вниманию к подтексту, который проявляется в других текстах автора.
— В процессе прохождения конкурса я понял одну интересную мысль: все, кто были в тридцатке финалистов и восьмерке суперфиналистов, очень разные. Мне это напоминает сборную России. Все выступали так, чтобы стране за нас не было стыдно. Это то ощущение, которое испытывает спортсмен, представляющий свою страну, а в нашем случае — город. У меня есть чувство, что мне вручили золотую медаль, но за мной стоит огромное количество вложенных сил, которые позволили мне ее получить. Я благодарен тем, с кем удалось познакомиться и поработать за почти пять месяцев этого марафона. Большое спасибо тем, с кем мне удалось встретиться на этом конкурсе. То, кем я был в начале своего пути в январе, гораздо меньше того, кем я стал сейчас. Меня ждет большая миссия — представить Москву на всероссийском этапе, за эти четыре месяца подготовить педагогический проект, с которым я выступлю. Я точно останусь работать в школе, потому что хочется методы и приемы, которые я узнал на конкурсе, применить в работе с моими учениками. У меня также есть идея запустить школьный театр, — заявил Сергей Валюгин.
За победу в номинации «Учитель года Москвы» в первом туре боролись 345 учителей. На первом дистанционном этапе оценивалась медиавизитка «Моя педагогическая находка» — видеопрезентация лучших технологий и приемов.
В полуфинал вышли 90 учителей. На этом этапе они снимали 20-минутные видеофрагменты уроков и защищали свои педагогические разработки перед экспертными группами. Публичные защиты оценивали победители и призеры прошлых лет в номинации «Учитель года Москвы», лауреаты всероссийского конкурса «Учитель года России», заместители директоров московских школ и методисты. 30 финалистов ждали новые испытания: мастер-класс, публичная лекция и пресс-конференция.
В суперфинал вышли восемь человек. Они провели классные часы с учениками разных возрастов по следующим направлениям: духовно-нравственное развитие, приобщение к культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, экологическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Члены Большого жюри оценивали классные часы конкурсантов и задавали им уточняющие вопросы. Итоговым испытанием стал «Разговор с Министром» — руководителем столичного Департамента образования и науки Александром Молотковым на тему «Московский учитель: ценности и векторы развития». Учителя обсудили с ним различные вопросы: как они пришли в профессию, что может служить ориентиром для детей, какие пути развития карьеры для себя видят, чем гордятся, кого считают своим наставником, каковы главные критерии результативности работы педагога и кто такой «настоящий учитель». В конце разговора суперфиналисты задали по одному вопросу Министру: кого он считает своим наставником, как создать систему стажировок школьников для совместной работы над проектами вне зависимости от профиля обучения, как устроить обмен опытом между педагогами-методистами для межпредметной ориентации и зачем педагогам участвовать в конкурсе «Учитель года Москвы».
— Участвовать в конкурсе нужно, чтобы понять систему координат. Вы же все очень разные, — ответил конкурсантам Александр Молотков. — Каждый приходит сюда со своим пониманием профессии, и на конкурсе вы выстраиваете многофакторную систему координат не в конкретной школе, а в спектре из разных школ. Вы можете понять на этой координатной сетке, где вы находитесь. Безусловно, конкурс — это общение. Отсюда вы выходите с огромным количеством связей, коллег, к которым можно обратиться и «сверить часы» по тем или иным вопросам.
Геннадий Старунов, учитель ОБЖ школы имени Маршала В.И. Чуйкова, учитель года Москвы и лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года, поздравил победителя и суперфиналистов и рассказал, как подготовиться к федеральному этапу конкурса.
— Самое главное — быть человеком, верить в то, что ты говоришь, и делиться личной, сокровенной историей. Решить боль других людей, то есть дать что-то, что после твоего выступления, мастер-класса любой человек сможет взять для себя. Секрет успеха — в том, чтобы быть собой. Надо довериться тренеру, наставнику и слушать, что он говорит. Нужно признать свои особенности, держать их в фокусе внимания и ежедневно прорабатывать их. Нужно прислушиваться к мудрым рекомендациям наставника, который «редактирует» твои шероховатости: если их не убрать — можно потерпеть фиаско. Важно, чтобы конкурсант согласился на это редактирование, — поделился опытом Геннадий Старунов.
Финал конкурса «Учитель года России» пройдет с 20 сентября по 5 октября 2023 года. Первые два этапа состоятся в Московской области, где живет и работает победитель конкурса 2022 года, учитель истории Дмитрий Лутовинов.
В первом туре конкурсанты проведут разговоры со школьниками, станут участниками педагогического диктанта и дадут уроки для школьников Подмосковья. По итогам первого тура будут определены 15 лауреатов.
Во втором туре лауреаты покажут авторские мастер-классы и ответят на разнообразные вопросы на конкурсном испытании «Вопрос учителю года». По итогам второго тура будут определены пять призеров конкурса.
Конкурсное испытание третьего тура «Слово Учителю» состоится 3 октября уже в Москве. 5 октября, в Международный день учителя, будет объявлено имя нового победителя конкурса — Учителя года России 2023 года.
Конкурс «Педагоги года Москвы — 2023» проводит столичный Департамент образования и науки совместно с Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза образования при участии социальных партнеров. Текущий сезон приурочен к Году педагога и наставника. Оператор конкурса — Корпоративный университет московского образования. Получить подробную информацию можно на сайте конкурса.