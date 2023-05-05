Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая

«Волонтеры и активисты молодежного сообщества «STOлица» будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция. В стилизованных письмах-треугольниках можно будет прочитать информацию о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь.



Так, например, жители города смогут узнать о подвиге маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и блестяще проведенной им операции «Багратион», - говорится в сообщении.