Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая
В Москве с 6 по 8 мая пройдет акция «Улицы Героев», сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.
«Волонтеры и активисты молодежного сообщества «STOлица» будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция. В стилизованных письмах-треугольниках можно будет прочитать информацию о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь.
Так, например, жители города смогут узнать о подвиге маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и блестяще проведенной им операции «Багратион», - говорится в сообщении.
Всего планируется раздать более 50 тыс. писем-треугольников.
«Акция направлена на информирование москвичей об истории названий улиц Москвы и увековечение исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне», - добавили в пресс-службе.
Организаторами мероприятиями выступают молодежное сообщество «STOлица» и ГБУ Москвы «Ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики.