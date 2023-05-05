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Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая

В Москве с 6 по 8 мая пройдет акция «Улицы Героев», сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая
© На Западе Москвы

«Волонтеры и активисты молодежного сообщества «STOлица» будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция. В стилизованных письмах-треугольниках можно будет прочитать информацию о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь.

Так, например, жители города смогут узнать о подвиге маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и блестяще проведенной им операции «Багратион», - говорится в сообщении.

Всего планируется раздать более 50 тыс. писем-треугольников.

«Акция направлена на информирование москвичей об истории названий улиц Москвы и увековечение исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне», - добавили в пресс-службе.

Организаторами мероприятиями выступают молодежное сообщество «STOлица» и ГБУ Москвы «Ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики.

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