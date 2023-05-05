Москвичей предупредили об «опасных наклейках» на электросамокатах

Злоумышленники стали приклеивать на предназначенные для проката электросамокаты фейковые QR-коды. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошеннические QR-коды могут перенаправлять пользователей на внешние сайты, где они рискуют потерять личные данные или деньги. Представители кикшеринговых компаний Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go» подтвердили агентству существование проблемы и дали советы, которые помогут избежать подобной ситуации.

Представители компаний рекомендуют сканировать QR-коды на самокатах только через официальные приложения сервисов — программа распознает только корректные метки и не перенаправляют на сторонние ресурсы.

Кроме того отмечается, что сервисы регулярно проверяют прокатные самокаты и удаляют посторонние элементы.

QR-коды на самокатах используются для быстрого запуска аренды: пользователь сканирует метку через приложение и таким образом сообщает, какой именно самокат он арендует.