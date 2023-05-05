$76.82-1.7984.91-2.09

Мошенники начали расклеивать фальшивые QR-коды на электросамокаты

Злоумышленники стали приклеивать на предназначенные для проката электросамокаты фейковые QR-коды. Об этом сообщает РИА Новости.

Москвичей предупредили об «опасных наклейках» на электросамокатах
© РИА Новости

Мошеннические QR-коды могут перенаправлять пользователей на внешние сайты, где они рискуют потерять личные данные или деньги. Представители кикшеринговых компаний Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go» подтвердили агентству существование проблемы и дали советы, которые помогут избежать подобной ситуации.

Представители компаний рекомендуют сканировать QR-коды на самокатах только через официальные приложения сервисов — программа распознает только корректные метки и не перенаправляют на сторонние ресурсы.

Кроме того отмечается, что сервисы регулярно проверяют прокатные самокаты и удаляют посторонние элементы.

QR-коды на самокатах используются для быстрого запуска аренды: пользователь сканирует метку через приложение и таким образом сообщает, какой именно самокат он арендует.

Проведенное ранее исследование показало, что электросамокатчики на тротуарах мешают трети пешеходов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий