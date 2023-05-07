Москва окажется на периферии обширного антициклона «Тина» 7 мая

Москва и Санкт-Петербург окажутся на периферии обширного антициклона, который получил от немецких метеорологов название «Тина». Об этом в субботу, 7 мая, сообщил синоптик Михаил Леус.

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По его словам, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

— Днем до плюс 8–10 градусов по Цельсию, ветер северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы, — сообщил синоптик в Telegram-канале «Погода от шефа. Михаил Леус».

В Санкт-Петерурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ожидается, что день обойдется без существенных осадков. Днем в северной столице будет от 9 до 11 градусов тепла, а скорость северо-западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в Санкт-Петербурге составит 773 миллиметра ртутного столба, что превысит норму.

В столичном регионе до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.