Вильфанд предупредил москвичей о рекордно холодной субботе

Предстоящая суббота, 6 мая, в столице может стать рекордно холодной за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— Конечно, снег в начале мая, который выпал минувшей ночью в Ленинградской области, не частое событие. Уже завтра холодная температура будет и в Москве, на 7-8 градусов ниже нормы. И не исключено, что это 6 мая станет одним из самых холодных за весь период наблюдений, — рассказал синоптик.

В этот день в столице ночью ожидается до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минус пяти. Днем максимальная температура прогнозируется от пяти до семи градусов тепла. В отдельных районах Москвы и Московской области также возможен мокрый снег, передает агентство городских новостей «Москва».

Заморозки ожидаются также и в других частях страны. Например, в период с 6 по 9 мая такой температурный фон ожидается в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.