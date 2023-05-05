Минувший апрель в Москве вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Апрель этого года в столице вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Вечерняя Москва

— Для Москвы этот апрель был совершенно необычным. В ранге самых теплых месяцев он занял пятое место. Учитывая длительную историю инструментальных наблюдений, это означает, что такой теплый апрель наблюдается один раз в 30 лет, — пояснил он.

Помимо этого, апрель в столице оказался одним из самых светлых, передает агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 5 мая, и воскресенье, 6 мая, в Московском регионе ожидаются заморозки до минус 5 градусов. По словам Вильфанда, температурный фон в субботу и воскресенье в Московском регионе будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы.