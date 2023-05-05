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Около 500 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы

В пятницу, 5 мая, в Музее Победы около 500 юных жителей столицы вступили в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественная церемония прошла в величественном Зале Полководцев. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Около 500 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы
© пресс-служба Музея Победы

Среди новобранцев движения присутствовал 10-летний Федор Симоненко из Брянской области, который в начале марта спас двух девочек во время нападения диверсантов с Украины. По словам представителей музея, день принятия клятвы является важным событием в жизни каждого юнармейца.

Перед началом торжественного мероприятия почетные гости и школьники возложили цветы в Зале Памяти и Скорби и почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония была приурочена к 78-й годовщине Победы в ВОВ.

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» — 2 мая прошла торжественная передача 89 копий Знамени Победы юнармейцам из всех регионов нашей страны. В рамках мероприятия юнармейцы также развернули перед Музеем Победы масштабную копию знамени.

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