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Выходы со станций метро в центре Москвы закроют 7 и 9 мая

Ряд станций Московского метрополитена в центре Москвы будут закрыты на выход 7 и 9 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Выходы со станций метро в центре Москвы закроют 7 и 9 мая
© РИА Новости

"7 и 9 мая с открытия метро и до окончания мероприятий ряд станций в центре будут закрыты на выход. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме. Пожалуйста, планируйте поездки заранее", - говорится в публикации.

Согласно инфографике в посте, на станциях "Маяковская", "Тверская", "Пушкинская", "Чеховская", "Лубянка", "Китай-город" возможны дополнительные ограничения. Выходы будут также закрыты на станциях "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад", "Боровицкая", "Охотный ряд", "Арбатская", "Площадь Революции", "Театральная".

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