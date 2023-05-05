В рамках акции «Вальс Победы» на ВДНХ станцуют 100 пар столичных студентов

На ВДНХ 100 пар московских студентов станцуют под песню «Майский вальс» в рамках общегородской акции «Вальс Победы». Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

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— Песня «Майский вальс», под которую участники акции исполнят танец, давно стала символом возрождения и надежды на светлое будущее, поэтому нам важно, чтобы как можно больше жителей Москвы смогли присоединиться к флешмобу вместе с молодежью, — заявила она.

Флешмоб пройдет 6 мая в 12:00 перед аркой главного входа на выставку. Студенты выступят в образах 40-х годов XX века. Также каждый желающий сможет присоединиться к акции в качестве зрителя, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В преддверии 9 мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».