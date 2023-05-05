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В центре Москвы ограничат работу каршеринга

Об ограничении доступа к каршеринговым авто в центре Москвы с пятницы, 5 мая, до среды, 10 мая, гостей и жителей города предупредил столичный Дептранс.

В центре Москвы ограничат работу каршеринга
© Мослента

По данным ведомства, функция начала и завершения аренды будет недоступна в центральной части столицы в связи с проведением мероприятий. Пользователей сервисов аренды авто просят обращать внимание на рекомендации операторов.

Ранее стало известно, что для москвичей с инвалидностью стал доступен инклюзивный каршеринг. Машины компании «Ситидрайв» оснастили функцией ручного управления.

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