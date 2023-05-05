Названы сроки завершения реконструкции ТПУ «Площадь трех вокзалов»

— Мы уже закончили первый этап работ на ТПУ «Площадь трех вокзалов», в результате время пересадки для пассажиров с МЦД-2 на метро сократилось с девяти до трех минут. Скоро завершим обновление полностью — станет еще больше свободного пространства для будущих пассажиров МЦД-4, — сказал он.